蘇煥智語中評：大罷免一場空　加深藍綠惡鬥

蘇煥智接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）面對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘高喊，身兼黨主席的賴清德最後會壓軸登場力挺大罷免。前台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，柯建銘煽動大罷免，看起來像是柯建銘當主席，賴清德則說要尊重公民，但都是“柯主席”在主導。賴清德執政9個多月，以現在執政成績要打出大罷免效果，進而改變朝小野大很困難，大罷免淪為一場空，只會持續加深藍綠惡鬥。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



根據“中選會”統計，2月3日至2月19日，共收到64件罷免案。扣除重復的2案，共計有52名“立委”遭提議罷免，包括34名國民黨“立委”、1名無黨籍泛藍“立委”、17名民進黨“立委”；另外市議員罷免共9案、縣市長罷免共1案。



大罷免成功機率高嗎？賴清德應該站出來力挺嗎？蘇煥智認為，現在大罷免兩極化，柯建銘煽動看起來像是“柯主席”，賴說要尊重公民，但是現在就是“柯主席”在主導，整個黨的氛圍就是要大罷免。民進黨執政心思不願意花在解決人民困境，說預算砍太多，但是財政劃分收支法通過後，許多預算要下放到地方，“中央”預算緊縮，也是因為要放資源到地方去。

