傳可能脫黨參選高雄市長　林岱樺未回應

綠委林岱樺今天是交保後首次公開行程，全程保持微笑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月22日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長黨內提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案21日以新台幣100萬元交保，牽動2026綠營高雄市長初選布局。這兩天傳出林岱樺可能會退黨參選，對此，林岱樺交保後首次公開行程並未正面回應，僅不斷強調“目前最重要的工作是全力捍衛自己的清白”。



林岱樺22日一早6點多就出門跑行程，一天參加10多場活動。下午臨時公布出席高雄市政府與美國在台協會等合辦，民進黨籍高雄市長陳其邁也會出席的“日光海島生活節開幕式”，引起大批媒體到場採訪。林岱樺在助理陪同下提早約10分鐘到場，看到媒體都微笑打招呼，對於媒體訪問也都大方接受，被各家媒體陸續堵訪多次，林岱樺都很配合。



這兩天外界盛傳涉案的林岱樺最後可能退黨參選高雄市長，大批媒體蜂擁而至上前詢問，她只表示，目前最重要的工作就是捍衛自己的清白，對清白的捍衛，也是對高雄的一個捍衛，為高雄而戰，也是為台灣司法獨立而戰。



由於林岱樺曾高喊“政治干預司法、司法干預初選”，交保後也曾說“暗黑的勢力選擇在此時此刻打擊我，不會摧折我的意志”，媒體詢問近日心境轉折，林岱樺表示，當時的心境確實很不平，但進去南機站之後到結束，她的心情是很平和的。



林岱樺說，她認為要捍衛清白，就是配合檢調調查，所以會全力捍衛清白，拜託市民給他加油打氣。她也提到未來的每一天會勤跑、認真服務，不會辜負高雄市民對她的託付。



至於被問及案情部分，林岱樺僅回答“進入司法階段，就不對司法相關的事情作發表。”



陳其邁明年任期屆滿卸任，目前民進黨內高雄市長初選共有4名綠委爭取，分別是林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，形成4搶1局面，除林岱樺之外的三綠委都是新潮流菊系。由於“正國會”的林岱樺民調最高，可能最後可能由新潮流菊系推出一組人馬與之對決，但林岱樺捲入涉嫌詐領助理費案之後，將如何連帶影響2026高雄市長選舉也待觀察。