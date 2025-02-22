林岱樺交保後今跑10多個行程強調捍衛清白

綠委林岱樺交保後今首次公開露臉，全程微笑與民眾互動。美國在台協會(AIT)高雄分處處長張子霖入境隨俗，學台灣政治人物穿上繡著名字的背心。(中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月22日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長黨內提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案21日清晨以新台幣100萬元交保，22日一早6點就出門，參與公祭、喜宴、校友會等10多項行程直到晚上10點。受訪時表示感謝各界溫暖鼓勵，感恩點滴在心頭，目前最重要工作就是捍衛自己清白，“為捍衛高雄而戰，也為捍衛司法獨立而戰”。



林岱樺今天出席高雄市政府與菲律賓駐台代表處、美國在台協會高雄分處等合辦的“日光海島生活節開幕式”活動時全程保持微笑，也與美國在台協會高雄分處處長張子霖等來賓、民眾進行互動。



民進黨籍高雄市長陳其邁到場時看到林岱樺也與林握手並一起合影，但觀賞表演時，陳其邁、綠委邱議瑩、許智傑站在第一排，林岱樺退到後方觀賞，林也沒與現場綠營人士有太多交流。最後大合照時，林岱樺選擇往後方找位置，還一度找不到適合的空位插入，看似有點尷尬，但最後仍成功卡進第三排。會後陳其邁帶隊逛攤位時，邱議瑩、許智傑仍跟緊緊，林岱樺並沒有選擇繼續跟隨。



“日光海島生活節開幕式”出席者包括美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等人出席，民進黨籍高雄市長陳其邁、綠委邱議瑩、許智傑，民進黨高雄市議長康裕成、綠議員黃文益、湯詠瑜、陳慧文，及無黨籍陳善慧等也都到場。



林岱樺21日交保後沒有公開行程，一度被以為低調神隱，卻傳出22日一整天勤跑地方行程，從早上6點一路跑到晚上10點，行程滿檔，但未公布。不過下午3時臨時通知將出席3時50分的“日光海島生活節開幕式”，吸引大批媒體趕到到場拍攝。



另外，林岱樺21日一早交保後並沒有回到鳳山住處，而是忙著搬家，因為同案被告中，也包含林的胞妹林岱縝新台幣30萬元交保、胞弟林岱融70萬元交保。為符合不得與其他涉案被告、證人接觸的交保規定，林岱樺21日在檢調人員陪同下搬家，對於媒體關心安頓後是否習慣？林岱樺也是保持微笑回答“一切按照檢調安排”。