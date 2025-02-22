美軍少將現身台漢光兵推？顧立雄照片洩玄機

台國防部長顧立雄在一場軍方會議中，被發現身旁的名牌為“印太聯五次...”（紅圈處），疑似為美軍印太司令部的現役少將。（軍聞社新聞照片，取自“軍事連線雜誌”臉書頁） 中評社台北2月22日電／台軍“漢光41號演習”高階幹部兵推21日結束，“國防部長”顧立雄在一場會議中肯定全體參演國軍幹部辛勞。不過台灣媒體發現，顧立雄身旁疑似坐一位美軍印太司令部的現役少將。但此事被媒體曝光後，軍方隨即將照片中的英文桌牌裁掉。



台《軍聞社》所發的照片顯示，“國防部長”顧立雄身旁有一位不明人士，桌上名牌為“印太聯五次...”，英文為“J5 Maj Gen...”，疑似為美軍印太司令部的現役少將。不過，“國防部”官網上這張照片已經被修改，“印太聯五次...”的桌牌已經被裁掉。



《中時新聞網》報導，在美軍的建議下，今年度“漢光41號”演習，台軍將始無前例地進行1個後備旅的動員編成，受召動員的兵力約2500人到3000人，驗證後備動員成效。



在美軍建議下，後備教召已改為14天新制，美軍亦曾派近百名現役教官來台，進駐陸軍新訓中心及後備旅，給予建議。某後備旅進行14天新制教召，被外界拍到美方人員跟著部隊行軍，已經不忌諱身分曝光。



根據《軍聞社》報導，“漢光41號演習”高階幹部圖上兵推，21日圓滿結束，“國防部長”顧立雄肯定全體參演同仁辛勞。







