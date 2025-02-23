林岱樺出事　黃義霖：“正國會”被打很慘

醫師黃義霖長期在高雄觀察時事。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月23日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長黨內提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案21日以新台幣100萬元交保，外界關注綠營派系鬥爭。長期在高雄觀察時事的醫師黃義霖接受中評社訪問表示，目前高雄沒有賴系人馬參選，與台南不一樣，主要是新潮流試圖拉下林岱樺的民調，就看未來3個月後，林的民調能否保得住，背後仍是去年改選中常委摩擦太深，“正國會”不聽話所以被修理得很慘。



黃義霖，中國醫藥大學醫學士畢業，外科和家醫科專科醫師，在高雄開診所執業。曾任高雄市府醫療衛生顧問。黃義霖早期曾替陳水扁、謝長廷助選，後來因理念不合退出民進黨，2018年轉而挺韓，近年透過youtube直播評論時事。



爭取民進黨高雄市長初選的林岱樺出事，也讓外界紛紛揣測，同樣陷入僵局的台南初選，綠委陳亭妃處境變得相當危險，近日更不斷有“今日林岱樺、明日陳亭妃”的說法。



近期出現“今日林岱樺、明日陳亭妃”的說法，如何解讀這股綠營內部氛圍？黃義霖表示，高雄與台南情況較不同，賴清德在高雄沒有特別支持誰，台南則是比較明顯有賴系綠委林俊憲出來競爭初選，外界會把苗頭指向台南很自然，但高雄看不出賴有特別施力，高雄應是正在提前進行清理戰場，台南則順便被帶風向炒作。



黃義霖表示，綠營的特性是看“上面”，目前是民進黨執政，賴清德掌大位，如果“上面”不肯，“下面”怎麼鬥都沒有用，絕對鬥不動。所以看到陳亭妃去年就很低調，但林岱樺則是去年底開始看板越掛越多，越來越高調，所以新潮流內開始有部分藉機出手教訓林岱樺，試圖要拉下林岱樺的民調。

