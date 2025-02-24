中評關注：民進黨派系惡鬥　台南高雄或變藍

綠委林岱樺因助理費案遭司法調查，震撼政壇。（中評社 資料照） 中評社台中2月24日電（記者 方敬為）備戰2026高雄市長選舉的綠委林岱樺20日因助理費案遭檢警搜索、漏夜訊問，政壇揣測背後是派系鬥爭，因為林非“信賴人馬”。民進黨台南市長提名也因派系競逐刀刀見骨。賴系在人事布局上不惜黨內紛爭，或是仗著南部容易勝選，但觀察近次選舉表現，藍綠差距不再顯著，加上藍綠都是新人競逐，綠營又出現裂痕，台南、高雄可能綠地變藍天。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年底任期屆滿卸任，高雄市區域綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取市長初選。先前民調排名第一的林岱樺20日傳出涉助理費案遭檢警南北大搜索，林岱樺被帶進“法務部調查局”南部地區機動工作站時，對外面媒體大喊數次“政治干預司法、司法干預初選”，場面相當震撼。



林岱樺在民進黨內隸屬“正國會”系統，近來黨內許多非賴系、非新潮流系政治人物紛紛中箭落馬，不免讓外界聯想是民進黨內派系鬥爭，尤其是涉及選舉提名，不少政壇人士都解讀與黨主席賴清德的好惡有關，林岱樺公然控訴“司法干預初選”，也間接印證相關揣測。但對此，府方已嚴正否認。



民進黨除了在高雄市長的提名競爭激烈，台南市長提名也是如此，目前以前“正國會”綠委陳亭妃以及賴系綠委林俊憲兩人競爭為主軸，會否再次上演腥風血雨，外界關注。

