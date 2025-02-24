中評關注：盧秀燕佈局黨魁開始出招了

國民黨台中市長盧秀燕似乎已開始對黨魁選舉出招了。（中評社資料照） 中評社台北2月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為藍營2028大位熱門人選，但在爭取大位前要不要先選國民黨主席是牽動後續布局關鍵。盧秀燕近日受訪對於參選黨魁首度回應“還沒有決定”，以其謹慎風格，這答案等於是代表“有在考慮”。



加上日前有網路媒體民調，盧秀燕在六都市長評比中以逾七成的滿意度奪冠，以及她將在24日啟程訪日進行城市外交，一連串的造勢，結合盧上述充滿遐想空間的答案，即便沒有正式表態，但顯然就是在針對黨主席選舉出招的起手式，更對要拚連任的現任主席朱立倫形成莫大壓力，後續發展就值得關注。



朱立倫的主席任期到今年10月，由於綠營結合民團已提出35位泛藍“立委”罷免案第一階段送“中選會”，罷免的第三階段投票時間點，可能落在今年8月左右，因此國民黨主席改選時程推估可能在9月舉行。



這次的主席改選重點在於，當選人如何帶領國民黨先打贏2026的縣市長選舉，再一舉反攻2028，終結民進黨執政12年。因此，被認為是2028熱門人選的盧秀燕，該不該先選主席再攻大位，是政壇的焦點之一，只是盧遲未表態，一度讓藍營內部的反朱勢力相當焦慮。



即使目前國民黨遭遇大罷免壓力，需要團結一致對抗，加上台中新光三越百貨氣爆意外事故等，都讓盧秀燕很難對黨主席一事直接表態，但盧先拋出她沒有不參選主席，只是尚未決定，就有機會先達到集結挺盧勢力的集結，接下來就是待時機成熟後的正式宣布。



至於朱立倫面對盧秀燕可能的挑戰，似乎也已展開一系列的因應作為，包括他宣示國民黨在“立法院”本會期要主推民生法案，透過智庫拋出非碳家園、長照保險和接下的還稅於民等等，還有接下來三月的擴大紀念孫中山逝世百年的活動，都是在搶議題主導權，證明自己仍是藍營的最強總教練。



照這樣的情勢發展下去，一旦盧秀燕決定參選，她的挑戰將是如何與朱立倫競爭黨魁而不撕破臉，避免惡性內鬥。而朱立倫該解決的則是，如何讓盧秀燕陣營相信他這個總教練，未來能安排盧當隊長，且擁有最好的隊形來搶攻大位。