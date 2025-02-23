盧秀燕低調赴新竹柯爸靈堂致哀　明啟程訪日

盧秀燕今日低調赴新竹柯爸靈堂致哀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月23日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今日低調赴新竹柯爸靈堂致哀，短暫停留約20分鐘，面對現場大批守候媒體提問，全程不發一語快閃離開。



盧秀燕今日下午赴新竹柯爸靈堂致哀，包括國民黨籍台中市副市長鄭照新、民眾黨籍台中市議員江和樹、民眾黨前秘書長謝立功、民眾黨新竹黨部主委李國璋等人都到場陪同。在盧秀燕到場前，國民黨籍“立委”李彥秀也低調到柯爸靈堂拈香，僅短暫停留約10分鐘，在盧到場前就離開。



盧秀燕明日一早將啟程赴日，展開為期6天的參訪行程，將拜會東京都、名古屋等城市。盧日前受訪強調，這趟行程定位為城市外交之旅、大巨蛋取經之旅與感激之旅，因為藍綠議員都希望多加強和日本交流，也是台中市議會交付的任務之一，所以她才會利用空檔赴日進行城市外交。



目前在新竹清華大學人社學院擔任講座教授的日本學者小笠原欣幸日前也在臉書表示，盧秀燕在台中市的選區當選“立委”6屆，2018年選上台中市長，2022年連任成功，台灣媒體更盛傳盧秀燕是2028年國民黨的熱門“總統”提名人選。



小笠原欣幸提到，他曾與盧秀燕見過面，她第一次參選台中市市長的時候，曾到台中大里區的競選總部採訪，並在元保宮參觀市長競選活動的起跑儀式，並提及盧秀燕的選舉成績很強。2018年打敗民進黨籍前台中市長林佳龍，2022年對民進黨籍“立委”蔡其昌壓倒性勝利。去年2024年“立委”選舉，國民黨在台中市的8個選區達成6名當選（2020年衹有2名），包括30幾歲的3名年輕人的成績。對此作為“母雞”的盧市長的輔選效應，以及成功推動台中獨特的藍白合作模式，都功不可沒。



小笠原欣幸分析，盧秀燕被稱呼“媽媽市長”，日常放下身段，給親民的形象，市政滿意度也比較高。就職市長後，發言大部分圍繞生活相關的議題，避免深藍色彩，試圖拉攏中間選民。有可能成為2028年“總統”選舉在野黨的實力強的候選人。