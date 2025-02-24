中評觀察：台封殺陸三高校加碼塑造仇中氛圍

台教長鄭英耀來自高雄，曾任中山大學校長、高雄市政府教育局長。他也曾是民進黨智庫、新境界文教基金會董事。(中評社 資料照） 中評社台北2月24日電（評論員 林淑玲）台灣官方日前宣布不採認大陸華僑大學、廣州暨南大學與北京華文學院等3校學歷，也禁止學校與其交流，引發爭議。三校之中以暨南大學在校台生較多影響較大，根據台官方說法，現暨大台生約1500名，規定修改前入學者，學歷仍會受承認。但這無異是擴大寒蟬效應，阻止兩岸學術交流、干擾台生赴陸就學，進一步撕裂兩岸關係。



台官方是以該三校直屬大陸統戰部為由，宣布不採認學歷，禁止交流。台媒報導，一名在暨南大學取得學士、碩士學歷，現在台工作的校友日前在個人社群痛喊“我到底做錯什麼”、“那怕有一張票投給民進黨，就讓我天打雷劈永世不得超生”，沈痛表達不滿。依台官方說法，這位暨大校友，乃至已入學尚未畢業的台生學歷仍是被採認的。然而台官方現在的做法，對這三校及其學歷都貼上政治標籤，可能使其台灣校友陷入困境，未來如果是在台灣升學、就業都會受到影響。



民進黨政府此舉更拉高對台灣高校與學生的寒蟬效應。這次台官方封殺廣州暨南大學等三校，只是“教育部長”鄭英耀20日出席大專校院校長會議前受訪的宣布。在這場會議上，賴清德出席致詞提醒高校校長與大陸交流要有風險意識、保護核心關鍵技術。陸委會主委邱垂正也在會中發表專題演講強調，兩岸學校交流勿成統戰工具。官員的主軸都是“抗中”。



台灣每年例行大專校院校長會議很少這麼政治，今年賴清德加上邱垂正喊話，再加上“教育部長”鄭英耀宣布封殺廣州暨南大學等三所陸校，多管齊下，如同組合拳。以台官方這麼“高規格”的處理，未來別說是公立學校很難與大陸高校交流，台灣私立學校因須仰賴官方補助與政策支持，也不敢輕舉妄動，兩岸學術交流走向低谷。

