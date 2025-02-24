中評關注：柯媽淚求柯文哲回家奔喪 綠無感

陳清茂與柯媽錄製影片，公開呼籲賴清德讓柯文哲回家送柯爸最後一程。（照片：陳清茂YouTube） 中評社新竹2月24日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。柯家到民眾黨上下，近日都接連呼籲，希望能讓柯文哲在柯爸告別式當天回家奔喪，但至今仍未獲“法務部”矯正署正面回應，柯文哲能否回家送柯爸最後一程也因此備受外界關注。



柯家卑微請求未獲回覆，柯爸頭七這天賴清德官邸辦烤肉趴，綠委幾乎全員到齊，場面歡熱，綠委會後迫不急待在臉書PO照。至今仍沒有任何綠營人士到柯爸靈堂致哀，讓柯家的處境更顯淒涼。面對綠營的冷漠，藍營大咖近日接連為柯家送暖，目前包括中國國民黨籍台中市長盧秀燕、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、藍委李彥秀和羅廷瑋等人都已陸續到柯爸靈堂拈香。



“立法院長”韓國瑜也將在24日下午親赴柯爸靈堂致哀，而過去“挺韓五虎將”之一的直播主陳清茂22日也與柯媽何瑞英錄製影片，柯文哲的母親何瑞英也透過影片向賴清德請求，希望3月10日告別式當天，能讓柯文哲回來送父親最後一程。



陳清茂這一席話，雖然不知道賴清德聽不聽得進去？但身為賴清德嫡系子弟兵的綠委林俊憲，應該不會忘記，2016年首次競選“立委”前夕，柯爸和柯媽特地到台南冒雨為他站台的畫面。當時賴清德也在場陪同，賴甚至還在臉書發文表示，原本以為柯爸和柯媽來台南的輔選行程會取消，但沒想到，他們兩位仍然冒雨專程前來，很令人感動。

