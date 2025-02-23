賴清德官邸烤肉宴　林岱樺陳亭妃都出席

陳亭妃也出席烤肉宴，並且與賴清德合照。（取自陳廷勒 臉書） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）“立法院”將於25日開議，賴清德今依慣例邀集黨籍“立委”到官邸烤肉聚餐，被藍營質疑“預算遭砍怎麼有錢拚政治”？“立法院”民進黨團幹事長吳思瑤餐敘後受訪強調，賴上任後3次與黨籍“立委”餐敘都是自掏腰包、沒有使用任何公帑，請國民黨人士不要用錯假訊息大帶風向。



至於日前遭到檢調搜索涉及詐領助理費，有意爭取高雄市長黨提名的民進黨“立委”林岱樺也出席烤肉餐敘。有意爭取台南市長初選，力拚賴系綠委林俊憲的民進黨“立委”陳亭妃也出席。



吳思瑤強調，今天氣氛很自在、輕鬆，沒有談論任何司法個案，衹有彼此打氣，“我們都是五一戰隊”，強調綠委們已為新會期做好準備。



有意爭取台南市長初選“立委”林俊憲也在臉書上表示，今天賴清德在官邸找行政長卓榮泰和民進黨團的委員們來聚會，當然了，除了敘舊，大家一定會談到如今“立法院”的狀況，以及未來的應對策略。



林俊憲說，近來總有很多藍營人士喜歡揣測，民進黨內誰與誰不合、誰做了什麼誰又不高興，講得一副煞有其事。我想今天的聚會，就是最直接的闢謠。他表示，只要是民進黨的一份子，無論身在哪個位置，都衹有一個共同的最高目標：一起守護好台灣這片土地，其他的都是其次。這也才是民眾長久以來支持民進黨，最重要的理由，我們要始終謹記。



吳思瑤今出席聚會後受訪表示，賴清德依慣例在會期開始前會跟黨籍“立委”餐敘，這次選擇輕鬆地BBQ，今天“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君也跟行政團隊一同前往交流。



針對國民黨人士質疑預算被重砍怎麼還有經費烤肉？吳思瑤說明，賴清德上任後共與黨籍“立委”聚會3次，前兩次在餐廳餐敘、今天在官邸烤肉跟黨籍“立委”交流互動，3次花費都是賴清德自掏腰包，沒有使用任何公帑，請國民黨人士不要再錯誤指涉，不要再經費上大作文章，用錯假訊息大帶風向。