綠高雄初選狠鬥　藍委柯志恩拚民生

藍委柯志恩23日在同黨議員李眉蓁、陳玫娟陪同下關心高雄楠梓停水情況。（圖：柯志恩臉書） 中評社高雄2月23日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿，綠營角逐者眾，民調最高的綠委林岱樺涉詐領助理費遭調查，牽動未來初選布局引起政壇關注。另一方面，可能代表中國國民黨出戰高雄市長的藍委柯志恩則是在關心高雄大停水55小時，與藍營議員跑基層顧民生議題，如何在這段期間創造藍營選舉話題，外界也在等看柯志恩之後動作與表現。



2026年高雄市長選戰，民進黨內表態爭取的有“正國會”派系“立委”林岱樺、以及新潮流菊系綠委賴瑞隆、許智傑、近新潮流綠委邱議瑩。林岱樺涉助理費案遭調查，被傳可能脫黨參選。也傳新潮流菊系“內政部長”劉世芳可能被拱回鍋，“總統府”秘書長潘孟安也被拿出來討論，各種傳聞不斷。



一旦綠營整合失敗，可能再度重演2018年丟失高雄的夢魘。藍營就可得利，柯志恩會有什麼布局？綠營會怎麼防守？都是外界好奇的發展。



柯志恩這幾天並沒有公開行程，臉書上都是發佈跑地方行程的照片，不過因為高雄市21日起大停水55小時，影響範圍涵蓋15個行政區、近48.7萬戶，許多市民生活不便。柯志恩連續兩天專注在大停水的民生議題上，23日也與同黨的高雄市議員李眉蓁、陳玫娟，及楠梓區里長聯誼會主席曾讚義等人前往楠梓右昌地區關心停水狀況。



用水量較大的早餐店、鐵板燒店、美髮店等因為停水被迫停業，甚至有業者連休4天，營業損失不少。對此，柯志恩也強調依據台灣自來水公司營業章程第32條，若自來水公司因不可抗力之事由，致停止供水連續超過24小時，當月基本費或底度費，可按停水日數比例扣減。



柯志恩表示，她將向自來水公司爭取，包括民生用水、與商家因停水停業，導致營業損失受影響部分，基本費應依實際受停水日數比例，於3月或4月水費扣減。她也指出感謝台灣自來水公司，停水期間設置201個取水站及34部水車巡迴運補，盡可能將停水對民生衝擊降至最低，並提前於24日0時前全面恢復供水。