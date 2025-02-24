中評關注：賴清德烤肉趴照曝光　訊息量超大

柯建銘與賴清德坐主桌。（取自林岱樺臉書） 中評社台北2月24日電（記者 黃筱筠）賴清德在開議前循例邀黨籍“立委”餐敘，相較前兩次餐會安排在飯店內舉行，昨日是在官邸辦“烤肉趴”，希望拉近距離。此時卻因高雄綠委林岱樺涉詐領助理費，高雄市長黨內初選矛盾提前端上檯面，這場“烤肉趴”成為一場明爭暗鬥、各取所需的聚會。



另外，因為大罷免賴清德要不要壓軸上場議題，讓外界認為黨團總召柯建銘與賴清德關係可能不好，但昨天的烤肉餐敘，賴清德、卓榮泰、柯建銘一起坐在主桌，賴柯對大罷免態度一致，應該很明白了。



賴清德昨天邀綠委開“烤肉趴”，氣氛應比正式餐會要輕鬆。但因林岱樺日前被帶進“調查局”南機站時，怒喊“政治干預司法、司法干預初選”，讓賴成為眾矢之的。林岱樺在餐敘後不忘在臉書放上餐敘照片，還標注賴清德、“行政院長”卓榮泰、黨團總召柯建銘以及被點名可能參選高雄市長的“總統府”秘書長潘孟安。



資深民代的林岱樺過去甚少會將黨內餐敘照片放上臉書，在助理費案爆發後轉為高調，無非是想凸顯與賴清德之間的關係，並未因司法案件受到影響。加上標籤點名可能是賴清德欽點參選高雄市長的潘孟安，傳遞不少訊息。但林岱樺在社群上，並不像其它綠委放上賴清德的個人合照。



林岱樺涉助理費案以新台幣100萬交保後，還是照跑行程，與高雄市長陳其邁合體，也不避諱出席賴清德烤肉宴，這些表現是要凸顯自己的清白。



至於被點名“今天林岱樺、明天陳亭妃”的另一位主角陳亭妃，在餐敘前還先po了，因為上吐下瀉去醫院打點滴的照片，強調相信賴清德。並且也依約出席烤肉餐敘，這刻意要凸顯對賴清德邀約餐敘的重視，連生病都要抱病出席。



陳亭妃的台南市長初選競爭者、賴清德子弟兵林俊憲也沒有忘記在社群上放照片，還解釋了“近來總有很多藍營人士喜歡揣測，民進黨內誰與誰不合、誰做了什麼誰又不高興，講得一副煞有其事。我想今天的聚會，就是最直接的闢謠。”一場烤肉餐敘，有人放上合照，有人對外闢謠，希望營造出給外界解讀的風向。



但只要一看林俊憲、陳亭妃與賴清德合照時賴的表情，又再度被做文章，賴與林俊憲合照笑的開懷，但與陳亭妃合照閉著嘴唇，讓陳亭妃趕緊又上傳一張與笑著的賴清德合照。而林俊憲與陳亭妃，也都沒有彼此合照。