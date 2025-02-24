楊應超：台灣對美國都說好　談判一定吃虧

科克蘭資本公司董事長兼啟思民本基金會顧問楊應超。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月24日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，要課徵全球晶片25%關稅，更指台灣偷走美國晶片生意，聲稱將課徵台積電100%關稅。科克蘭資本公司董事長兼啟思民本基金會顧問楊應超24日在記者會上表示，台灣人太友善，美國說什麼、台灣都好，現在的台積電領導層不懂地緣政治與美國文化，去談判一定吃虧。此外也看不到台灣政府有什麼積極溝通，恐怕只會被特朗普看輕。



啟思民本基金會24日上午在“立法院”舉行“啟思民本民調—國際現勢發布記者會”，主持人為啟思民本基金會董事兼執行長，政治大學外交系教授黃奎博，與談人包括中國國民黨籍“立法院副院長”兼啟思民本基金會董事長江啟臣、科克蘭資本公司董事長兼啟思民本基金會顧問楊應超、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中、國民黨籍“立委”葛如鈞。



楊應超表示，他在美國住了40多年，在半導體外商公司工作20多年，他瞭解科技談判與美國文化，他認為台積電根本不該去美國，台灣製造有很多優點、成本利潤、運費便宜，當然他也知道台積電去美國設廠有不得不的政治原因，可是這只會削弱台灣的矽盾重要性，若美國都能製造台積電晶片，那台灣重要性就不大了。



楊應超說，特朗普居然還說要台積電幫對手英特爾Intel的技術拉拔起來，他認為台積電2奈米廠不能那麼快就去美國，應該拖愈慢、愈好。可是台灣人太友善了，這樣與美國談判，都是美國占盡優勢，那怎還公平？

