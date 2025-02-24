林沛祥批綠罷免是用仇恨分裂族群　民眾厭倦

藍委林沛祥接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月24日電（記者 俞敦平）針對台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌發起的“掃除綠衛兵”行動，中國國民黨籍“立委”林沛祥今日受訪時表示，大規模罷免已讓民眾厭倦，特別是基隆市近期頻繁選舉，導致政治對立加劇。他批評民進黨以“仇恨治國、分裂族群、扭曲事實”來發動罷免，強調政治應為經濟與民生服務，而非淪為奪權工具。



民眾黨“立委”黃國昌日前在臉書發起“掃除綠衛兵”行動，號召自主公民捍衛民主、反對民進黨走向威權獨裁，並強調民進黨不應將政黨利益凌駕於國家利益。該行動獲熱烈響應，短短一上午台北市就超過400人報名參與。黃國昌預告，並呼籲賴清德明確表態，遺憾其選擇“一意孤行”，因此自主公民應站出來行動。他也於22日下午出席在艋舺公園舉辦的“護民主反威權”掃除綠衛兵誓師大會宣講。外界關切該行動是否代表藍白將合作對抗民進黨這次發動的罷免行動。



林沛祥表示，他來自基隆，當地從2022年開始，選舉幾乎未曾間斷，未來還將持續至2027年，其中包括他本人及基隆市長謝國樑的罷免案。他認為，這種政治操作讓民眾疲憊，已經對大規模罷免感到厭倦。



林沛祥痛批，民進黨利用“仇恨治國、分裂族群、扭曲事實”的方式來推動罷免，這是錯誤的政治示範。他強調，政治應該是為經濟與民生服務，而非淪為奪權的工具，若政府無法改善經濟、民生與國際情勢，卻不斷進行政治鬥爭，將進一步撕裂社會，對台灣發展毫無助益。