李大中：美要裂解中俄關係？沒有那麼容易！

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月25日電（記者 鄭羿菲）針對俄烏戰爭，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中接受中評社訪問表示，美國總統特朗普一是要拿回過去3年對烏克蘭的軍援，二是要緩解美俄關係，為此美國很可能對俄羅斯的條件做某種程度讓步，至於烏克蘭要加入北約，美國是不會答應的。



美國對俄羅斯的讓步，可能形成聯俄制中氛圍？李大中說，要裂解中俄關係沒那麼容易，俄烏戰爭已讓俄羅斯瞭解與中國的關係是唇亡齒寒，俄羅斯雖歡迎美國讓步，願意打交道，但姿態仍強硬，不會放掉中俄之間的緊密關係，畢竟這是對俄羅斯最好的國際局勢狀態。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy， Tufts University）國際關係博士，研究專長包括美中台關係、美國與亞太安全等，現為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授兼所長。



李大中接受中評社訪問表示，特朗普的政策方向是要迅速解決俄烏戰爭，現在雖然俄烏戰爭還在持續，但很可能幾個月內會有結果，政治談判是非常快速地在進行，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2月18日就在沙特阿拉伯談判，美俄雙方精銳進出，且近日也傳出2週內美俄將舉行第二輪會談。

