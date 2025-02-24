李大中：特朗普關稅戰雷達已瞄準台灣

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月24日電（記者 楊騰凱）淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中今日表示，美國總統特朗普上任以來，美國對外關係進入到大交易、大談判時代，尤其特朗普總認為美國在經貿上吃虧了，台灣去年對美貿易順差高達739億美元，全球排名前六，台灣勢必已在特朗普關稅戰瞄準的雷達之上。



啟思民本基金會今日上午召開“啟思民本民調—國際現勢發佈記者會”，主持人為啟思民本基金會董事兼執行長、政治大學外交系教授黃奎博，與談人包括國民黨籍“立法院副院長”兼啟思民本基金會董事長江啟臣、科克蘭資本公司董事長兼啟思民本基金會顧問楊應超、淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中及國民黨籍“立委”葛如鈞。



民調顯示，85.6%台灣民眾認為美國總統特朗普可能對台灣加徵關稅；84.8%不同意台積電先進製程轉移到美國。



李大中表示，未來的美中關係以及美國對其他國家的關係，就是進入了大交易、大談判與大溝通的時代，台灣超過8成5的民眾擔憂我們會成為特朗普關稅戰的目標。以特朗普角度來說，他認為吃虧的是美國，去年美國對台灣的貿易逆差為739億美元，全球排名前六，所以大家都有預感，總有一天台灣會到特朗普的雷達上，而其實台灣已經在特朗普的雷達上閃爍了，只是美國現在針對的重點是中國大陸、加拿大及歐盟。

