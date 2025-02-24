葛如鈞曝綠委向美喊軍費拉到GDP4%

葛如鈞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月24日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普曾要求台灣將防務預算提高到GDP達10%（目前約2.5%）。中國國民黨籍“立委”葛如鈞24日在記者會上爆料，賴清德稱要將防務預算提升至3%，但其實他在赴華府觀禮特朗普就職前，就看到民進黨籍“立委”當著美國華府智庫的面，喊價說“4%好不好？”他從沒看過主權談判竟用這種當面叫價的方式，到底有沒有掌握談判的智慧與藝術？



啟思民本基金會24日上午在“立法院”舉行“啟思民本民調—國際現勢發布記者會”，主持人為啟思民本基金會董事兼執行長，政治大學外交系教授黃奎博，與談人包括中國國民黨籍“立法院副院長”兼啟思民本基金會董事長江啟臣、科克蘭資本公司董事長兼啟思民本基金會顧問楊應超、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中、國民黨籍“立委”葛如鈞。



葛如鈞表示，台積電創辦人張忠謀2022年曾說全球化已死，現在台灣的半導體產業是在全世界做生意，雖受到地緣政治影響，但未來世界就是朝虛擬化、AI化，在中國大陸日前發布AI大語言模型DeepSeek後，輝達股價曾一夕跌了17%，在這樣震盪中，凸顯半導體、AI、硬體加速發展重要性。



葛如鈞說，他有幸參加特朗普1月20日華府就職的台灣慶賀團，在與美國人交流時，當然是有提到特朗普說台灣偷走半導體產業，但原意應是指台灣拿走了這個恰巧發展的機遇，所以也不是說美國態度丕變，大家別太緊張，還是要理性看待台積電的優勢。台積電從已故“經濟部長”李國鼎執政下根植台灣，迄今逾40年，但執政的民進黨卻不斷把雞蛋放同個籃子，甚至是將整隻雞都放在同個籃子、美國，這對台灣發展不是很有利。

