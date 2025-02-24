賴沒提大罷免　吳思瑤：他要大家團結護“主權”

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月24日電（記者 黃筱筠）賴清德在“立法院”開議前，邀請民進黨籍“立委”到官邸烤肉，黨團總召柯建銘說，雖然沒有提到“大罷免”3個字，但賴清德找大家來，就是要團結救台灣，還不夠清楚嗎？黨團幹事長吳思瑤今天受訪補充說，當然訴求團結，賴清德的致詞，就堅定提到團結守護“主權”。必然是民進黨從政人士扮演重要角色。如何扮演好使命，不負民眾所託，務必堅定立場“團結作戰”。



吳思瑤說，不管“國會”或是基層，“51戰隊”永遠團結一心，合力進行福國利民的政策，團結是基本要件，這也是每天的日常。



藍白陣營是否挑撥賴清德跟柯建銘的關係？吳思瑤說，賴清德跟柯建銘，是兩位靈魂人物，大家繞著他們交流，大部分時間他們有在同一桌，很像流水席大家圍賴清德與柯建銘聊天。用個比喻來形容，大家有點像圍爐，圍著賴、柯，有說有笑，是非常開心的午後。



柯建銘日前透露，提出大罷免前有和賴清德溝通，並表示“最大咖出場一定放在壓軸”，暗示賴清德將對大罷免表態。但府方表示，賴清德始終尊重公民團體自主行動，從未討論“出場”問題。



國民黨提出民生法案為優先法案是轉移罷免焦點？黨團怎麼協助？吳思瑤表示，罷免發起第一線必然是人民，民進黨很早定調，民進黨團會協力，但是絕對不要搶戲，這是人民的權利，政黨不應該過當介入。

