陳振貴：不認陸學歷 兩岸學術交流雪上加霜

台灣實踐大學前校長陳振貴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月25日電（記者 方敬為）台灣停止採認中國大陸華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校學歷，台灣實踐大學前校長陳振貴接受中評社訪問表示，上述院校都有在世界大學評比的行列中，國際皆採認其學歷，台灣的做法反而脫節國際，這項決策背後當然是政治考量，使兩岸之間本就脆弱的學術與文化交流機制雪上加霜。



陳振貴，成功大學外語系學士，淡江大學美國研究所碩士，美國佛羅里達諾瓦大學高等教育研究所教育學博士，曾任實踐大學、嶺東科技大學、靜宜大學等校長、私立技專校院協進會理事長等職，是促成陸生來台研修的推手之一。目前在多所私校擔任顧問及董事職務。



台灣“教育部”針對中國大陸統戰部管轄的華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校，修正大陸地區學歷採認辦法，排除3校學歷採認。



陳振貴表示，從學術的角度來看，國際上普遍承認華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院所頒發的學歷，此外，大陸方面對台灣大專校院學歷的認可則是全盤接納，目前已有超過3百多所台灣院校的學歷獲得大陸承認。



陳振貴強調，這種互認機制在學術界原本是促進雙邊互動與教學相長的重要基礎，但如今台灣一方卻單方面取消了對部分大陸院校的學歷認可，從而使得兩岸學術合作在國際上顯得格外脫節與反常。



回顧過去，陳振貴曾經多次與大陸院校交流，他說，這三校除了北京華文學院沒有接觸過，與廣州暨南大學、華僑大學的學術互動都給他留下了深刻印象，這兩所學校在各項學術研討、學生交換及共同研究計劃中均展現出高度的專業水準，並吸引了不少台灣學生前往就讀。

