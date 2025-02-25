楊應超：美國要台積電2奈米主要為軍事發展

科克蘭資本公司董事長楊應超接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月25日電（記者 張穎齊）科克蘭資本公司董事長楊應超24日向中評社表示，中國開發AI大型語言模型DeepSeek，讓AI半導體產業颳起平價化、擴大市場的旋風，這對全球來說都是好事，中國有市場優勢，但美國也不容小覷，要小心美國追上的速度也很快，這就很像以前美蘇冷戰時期競賽一樣，美國在硬體上還是有相對優勢。



楊應超說，中國在半導體平價化方面占有優勢，但中美競賽中，科技、軍事還是最頂端的層面，中國雖在市場的比較上有優勢，但回歸到軍事、科技硬體優勢則還是美國，所以要看比什麼項目，特朗普要大投資AI基礎建設，更想將台積電2奈米廠拉到美國，都是為了軍備、發展軍事為主。台積電、台灣政府要想辦法怎麼去與美國談判，談判要雙贏，政府必須加油，面對台積電要被特朗普拉到美國，台灣也不能什麼都好，若都是美國獲利，台灣也將會遇到麻煩。



楊應超24日赴“立法院”出席“啟思民本民調—國際現勢發布記者會”後，接受中評社訪問。



楊應超表示，美國面對中國的AI崛起，其實還是滿有信心，從過去美蘇冷戰時期，有所謂史普尼克時刻（Sputnik moment），指1957年10月4日蘇聯搶先美國成功發射史普尼克1號人造衛星到太空，令西方世界陷入一段恐懼和焦慮的時期，美國因此發憤圖強，趕緊發展到人類登陸月球。

