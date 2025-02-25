黃奎博：烏克蘭被當成籌碼　台灣要小心

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月25日電（記者 楊騰凱）政治大學外交系教授黃奎博向中評社表示，烏克蘭被美國總統特朗普拿來當和俄羅斯談判的籌碼，沒有選擇的餘地。台灣要小心。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博表示，從烏克蘭例子可以看出來，現實主義還是主宰了國際政治大部分的運作，雖然說有理想主義、道德主義等等，但是只要事到混亂的時候，還是會以現實主義為主。所以烏克蘭在現實主義當道的情況下，被特朗普拿來作為與俄羅斯談判的籌碼，而且從媒體報導看來，烏克蘭並沒有選擇的餘地，只能逐步退讓，這樣的狀況出乎包括歐洲國家在內很多人的意料之外。



黃奎博指出，從烏克蘭的案例顯示了，美國至少在特朗普任內，他們會認為“強強談判”才是最主要的外交路徑，就是讓美國直接與其他強權談判。至於中小型國家，特朗普或許不希望他們成為這強強談判中間的阻礙，在這種情況下，烏克蘭的國家利益顯然就受到減損。

