俄烏戰爭3周年　波蘭駐台辦悼亡故烏克蘭人

左起歐洲經貿辦事處長谷力哲、烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室主席馬幕楊、波蘭台北辦事處長高則叡。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月24日電（記者 張穎齊）2月24日是俄烏戰爭滿3周年，波蘭在台辦事處24日舉辦“俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念”，現場邀集多位歐洲、中東駐台代表與會，眾人一齊悼念亡故的烏克蘭人民，並希望民主聯盟國家能共抗威權體制國家，藉由電影欣賞的方式，表述戰爭的殘酷。



波蘭在台辦事處24日在台北市228紀念館舉辦“俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念”，與會者有波蘭台北辦事處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、EETO歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）、烏克蘭自由民主聯盟東亞辦公室主席馬幕楊（Mariia Makarovych）、駐台北以色列經濟文化辦事處游瑪雅（Maya Yaron）、台“外交部”設立的國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬、歐洲等西方國家駐台辦事處代表，現場約50人。



眾多外國駐台代表在場交換意見，接著回座開始紀念活動。高則叡、谷力哲、馬幕楊先後開場致詞，表達俄烏戰爭今日屆滿3周年，感嘆戰爭的殘酷，烏克蘭、波蘭鄰近俄羅斯，戰爭發動下，發生許多烏克蘭士兵、人民的死傷，大家在此齊聚一堂哀悼。馬幕楊提及，俄羅斯、中國等都是強權，台灣、波蘭、烏克蘭等都是提倡自由和平的國家或地方，要一起面對挑戰。



現場肅穆，眾人表達對亡者的敬意，接著播放去年由波蘭華沙電影學院出品的電影《PEOPLE》（中譯：人物），該片由華沙電影學院校長馬切伊‧斯萊斯基和該校畢業生菲利普‧希勒斯蘭執導。講述烏克蘭戰爭的真實故事，有5名女主角，1名是盲人女孩、成為一群孤兒的照顧者；1名是為俄羅斯人治療的女醫生、面臨著巨大的道德兩難；1名是10幾歲的女孩試圖不惜一切代價拯救她的妹妹；1名是老婦人不想離開家；1名是母親走到前線尋找她的兒子。表達戰爭就在身邊、愛與犧牲、訴求和平的寓意。