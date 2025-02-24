黃正聰促台官方：陸踩線團先來，小兩會再談

靜宜大學觀光事業系教授、台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月24日電（記者 黃筱筠）親綠的中華亞太菁英交流協會，今天在台大校友會館舉行“陸客來台2.0：台灣準備好了嗎？”座談會。靜宜大學觀光事業系教授、台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰指出，現在聽到業者建議，大陸踩線團可以先進來，之後再開小兩會（台旅會、海旅會），這個意見希望“賴政府”可以考量。兩岸之間已經有一段時間沒有正式協商，雙方要先暖身，大陸踩線團可以當成暖身。也可以藉由踩線團邀請海旅會官員來台看看，雙方沒有看過互相旅遊狀況，就要坐上談判桌，基礎不足談出來事情會與現實有落差。



他強調，若大陸認同希望試辦，踩線團可以邀請大陸代表過來看看，雙方可以初步接洽，兩邊政府可以交換意見，把兩岸僵局打開。



大陸國台辦2月7日記者會指出，“我們不反對兩岸旅遊恢復後‘小兩會’就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借‘小兩會’溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。”



這場座談會出席者有中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛、台灣師範大學東亞學系教授范世平，另外三位業者分別為，靜宜大學觀光事業系教授、台灣觀光產業聯盟協會理事長黃正聰、觀光導遊協會榮譽理事長許冠濱、鳳凰旅行社總經理卞傑民。



中華亞太菁英交流協會過去被視為親近英系的智庫，今天舉行“陸客來台2.0：台灣準備好了嗎？”座談會。討論主題面向為，恢復陸客來台觀光可能帶來的效益及問題、觀光“小兩會”溝通的必要性、“先溝通、後開放”或“先開放、後溝通”、如何打造陸客來台觀光2.0及雙向有序的兩岸觀光。



黃正聰指出，觀光產業應該是照顧底層民眾，過去陸客最多時一年有400萬陸客來台，這樣人數貢獻經濟產值超過新台幣千億元。但是很可惜疫情中斷，疫情之後兩岸之間無法協調出機制。



黃正聰表示，目前現狀是，台灣去大陸旅遊很多，但是陸客來台很少。去年約有280萬人次的台灣民眾到大陸旅遊，但僅有40萬餘人陸客來台，雙邊逆差超過千億元，財富經濟流失很多，主因之一是陸客來得很少，觀光業經營受到影響。如果陸客來可以補足住房率缺口，是業者殷殷期盼，都希望趕緊恢復交流。

