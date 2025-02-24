雪霸保育成果發表會　七家灣生態美景暴紅

台灣櫻花鉤吻鮭。（雪管處提供） 中評社台北2月24日電／雪霸公園管理處（雪管處）上周六舉辦今年辦理保育研究成果發表會，呈現武陵濕地水棲物種數創新高，其中空拍武陵溪流調查樣點的美照，適逢七家灣溪兩岸櫻花綻開盛況，更讓人驚嘆不已。



雪管處於22日在公共資訊圖書館國際會議廳舉辦“高山流水記趣”2024年度保育研究成果發表會，邀請中興大學特聘教授林幸助及“農業部”生物多樣性研究所助理研究員楊正雄蒞臨分享，共吸引近百位民眾前來參與。



台灣櫻花鉤吻鮭是本土保育史上的元老級動物，早在冰河時期就來到台灣，基本體色如深綠松石、腹部則為銀色，沿身體兩側有9個垂直橢圓形的深色斑點和十餘個較小黑點，因嘴寬延伸到眼睛下方，其狀如鉤而得名。



雪管處指出，武陵地區溪流是台灣櫻花鉤吻鮭的重要棲地，也是台灣重要濕地。自2015年起委託專業研究團隊進行多面向的長期生態監測，涵蓋水質、物理棲地、藻類、水棲昆蟲、兩生類、魚類、鳥類、植群等，研究人員分享歷年調查發現與台灣櫻花鉤吻鮭共同利用武陵溪流的各種生物類群。



其中，雪管處自2011年拆除七家灣溪一號壩後，歷經十餘年研究成果發現，水棲昆蟲物種數量創新高，鮭魚數量增多，野外環境達1萬6897尾。武陵地區溪流的七家灣溪及高山溪也有近9千尾，各項水質等環境已改善許多，且颱風洪水對鮭魚數量造成的影響較往年小，顯示拆壩不只能直接提升鮭魚的棲地品質，溪流生態系成熟度並逐年提高，生物韌性也隨之增加。



透過累積多達20年生態監測科學數據，亦發展出成熟的生態研究方法，可作為台灣高山溪流碳收支研究的理想起點。武陵地區長期監測成果提供關鍵資料以分析碳通量變化，2024年研究成果發現桃山西溪和有勝溪為碳匯系統，觀魚台、養殖場與高山溪等則為碳源系統，未來將進一步解析高山溪流生態系的碳匯貢獻。



而七家灣溪兩岸櫻花盛開美景，更是令人讚嘆，遊客賞櫻之餘更能近距離觀察水下鮭魚游動的生態景觀。雪管處表示，今年度將持續進行高山溪流生態監測研究，明年度的成果發表會預計分享高山溪流鳥類的調查成果，十分精彩可期。