韓國瑜喊話台官方　讓柯文哲見父最後一面

韓國瑜今日下午赴新竹柯爸靈堂致哀後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月24日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午到新竹柯爸靈堂致哀，停留約40分鐘。韓受訪表示，就是在3月10日，柯爸爸在封棺木時，能夠讓柯文哲主席見他父親陽世間的最後一面。站在孝道的考量，“法務部”應該慎重思考，這應該要做，也是人道的考量。



韓國瑜今日下午約3時40分抵達新竹柯爸靈堂致哀，同行者包括“立法院副院長”江啟臣、藍委洪孟楷和鄭正鈐等人。韓國瑜在柯爸靈堂待了約40分鐘，原本隨行人員表示韓不受訪，但在韓離開前，突然衝出來告知韓願意受訪，原來是因為韓受到柯媽何瑞英與柯妹柯美蘭的懇託，對媒體公開呼籲“法務部”讓柯文哲在柯爸告別式當天回家見父最後一面。



韓國瑜昔日曾擔任台北農產運銷公司總經理，時任台北市長的柯文哲對他有知遇之恩。



韓國瑜今日指出，他剛才跟柯媽媽見了面，她心情非常的難過，他也感受到這樣沉重的心情，柯媽媽和柯美蘭醫師都提出了家屬最大的請求，就是在3月10日柯爸爸在釘棺木的時候，能夠讓柯文哲主席來見他父親陽世間的最後一面。



韓國瑜認為，站在孝道的考量，“法務部”應該慎重的思考，在釘棺木之前，能夠讓柯文哲主席回來見他父親最後一面，這是應該要做的，也是一種人道的考量，他跟江啟臣副院長和幾位委員都有這樣的感覺，所以他再一次呼籲“法務部”基於人道的考量，能夠讓柯主席在他父親釘棺木之前見最後一面。