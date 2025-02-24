官方催罷免？修法被罷免人及領銜人可收獻金

台“內政部長”劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北2月24日電／綠營推動全台大罷免，公民團體募資行為引發疑慮。台“內政部”今天表示，《政治獻金法》現行規定，從事罷免活動的經費募集，應透過政黨始得為之。目前修正草案已報“行政院”審議，增列罷免案提議領銜人及被罷免人收受政治獻金機制。修法前呼籲社會各界勿逕行收受政治獻金，以避免觸法受罰。



“內政部”說明，政治獻金係指對從事競選活動或其他政治相關活動之個人或團體，無償提供之動產或不動產、不相當對價之給付、債務之免除或其他經濟利益；且得收受政治獻金者，以政黨及擬參選人為限，因此，從事罷免活動的經費募集，應透過政黨始得為之。



“內政部”日前已提出《政治獻金法》修正草案，增列罷免案提議的領銜人及被罷免人均得收受政治獻金之機制，至於被罷免人、罷免案領銜人收受政治獻金期間，為罷免案領銜人向選舉委員會領取連署人名冊格式之日起，至罷免案投票日前一日止。



“內政部”表示，簡言之，修正草案規定，於第二階段連署方得收受政治獻金，惟草案尚未經“行政院”審議通過，且須送“立法院”審查，待“立法院”審議結果後施行。



雖然現行《政治獻金法》規定，政治團體也可收受政治獻金，但“內政部”表示，在2017年政黨法立法後，規定政治團體應於兩年內轉換為政黨，故目前已無政治團體；政治獻金法修正草案也配合刪除政治團體得收受政治獻金之規定。因此，“內政部”呼籲，社會各界進行之罷免活動應遵守政治獻金法相關規範，勿逕行收受政治獻金，以避免觸法受罰。