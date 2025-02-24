韓國瑜在柯爸靈堂待40分鐘　柯媽哭不停

韓國瑜今日下午赴新竹柯爸靈堂致哀。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月24日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。“立法院長”韓國瑜今日下午到新竹致哀，在靈堂停留約40分鐘。陪同的國民黨籍“立委”鄭正鈐透露，柯媽何瑞英很難過一直哭，韓很捨不得，至少遞了5次面紙給柯媽，希望“法務部”能盡量滿足柯家的需求，讓柯文哲見柯爸最後一面。



韓國瑜昔日曾出任台北農產運銷公司總經理，時任台北市長的柯文哲對他有知遇之恩。柯文哲還曾帶著妻子陳佩琪去過韓國瑜在雲林的家。



韓國瑜今日下午約3時40分前往新竹柯爸靈堂致哀，“立法院副院長”江啓臣、藍委洪孟楷和鄭正鈐等人都到場陪同。韓國瑜受柯媽懇託，離去前受訪呼籲“法務部”讓柯文哲在柯爸告別式當天回家為柯爸封棺木。



鄭正鈐受訪提到，韓國瑜在柯爸靈堂時，大部分都是在話家常，韓過去擔任台北農產運銷公司總經理時，和柯媽就有一些互動。



鄭正鈐說，柯媽講到柯爸就哭了，講到柯文哲也哭，韓國瑜就不斷地遞面紙給柯媽，前後大概遞了5次以上，而身為台大醫院新竹分院眼科醫師的柯美蘭也不斷在旁提醒柯媽，眼睛不要用力，會傷到眼睛，因為柯媽在這段時間，每天幾乎都在哭。



鄭正鈐提到，大家在柯爸靈堂的氣氛都是很傷感的，因為大家對柯爸的離世都非常地捨不得，尤其是柯文哲現在面對的處境更是讓大家覺得不捨，所以大家都很傷感與哀戚，大家也都希望“法務部”在基於人倫考量的時候，能夠讓柯文哲順利見到柯爸最後一面。