黃建豪：泛藍自媒體長不大　高雄聲音出不來

挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月25日電（記者 蔣繼平）今年大罷免被視為2026地方選舉前哨戰，韓流五虎將之一“貼紙哥”黃建豪接受中評社訪問指出，2018年地方選舉崛起很多直播主，但經歷幾次選舉都快消失光，長不大也玩不久，最後就會失去動力，所以高雄非綠聲音出不來，民間越來越安靜，大罷免算是提早練兵，在野的中國國民黨需要把“民間武器”找回來，避免一盤散沙。



為何泛藍自媒體無法長大，黃建豪指出，因為後來面臨沒有人餵資料，所以長不大。不然就是怕長太大，變成選舉競爭對手，反而不給資料了。“掐住怕死，放手怕飛”，很奇怪，最大公約數就是反綠，到底在怕什麼？熱臉貼冷屁股、還要承擔對手攻擊，很難有動力走下去，所以這些民間力量越來越弱，聲音就傳不去。



根據“中選會”統計，2月3日至2月19日，共收到64件罷免案。扣除重復的2案，共計有52名“立委”遭提議罷免，包括34名國民黨“立委”、1名無黨籍泛藍“立委”、17名民進黨“立委”；另外市議員罷免共9案、縣市長罷免共1案。



“大罷免等於2026前哨戰，自媒體這塊也是關鍵！”黃建豪表示，罷免連署與投票都是提前練兵，除了培養政治人才，陸戰組織動員，空戰媒體宣傳都是，但藍綠資源相差太多，此外，民間自媒體能量與2018年韓流崛起相比，現在很多“台”已經消失看不到了，第一是經營不容易，第二是這股民間力量並沒有被整合運用。

