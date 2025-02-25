許菁芸：俄烏戰爭可能以現況落幕　烏東歸俄

政治大學俄羅斯研究所副教授兼所長許菁芸。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月25日電（記者 鄭羿菲）針對俄烏戰爭，政治大學俄羅斯研究所副教授兼所長許菁芸接受中評社訪問表示，美國總統特朗普一定會在今年結束俄烏戰爭，甚至6個月內就能落幕，而特朗普商人性格的唯一考量是如何讓美國獲利。對俄羅斯而言，不可能再吐出烏東佔領區，對歐美國家來說，最可能和平的局面就是以現況來結束俄烏戰爭、翻頁。



若俄烏戰爭落幕，如何看待烏克蘭的未來處境？許菁芸說，烏克蘭不可能再走親俄路線，親歐路線在這3年來也是一場空，美國又想著討債，未來戰爭落幕烏克蘭選舉後，可能走向一個親中政府，畢竟在俄烏戰爭前，烏克蘭是中國“一帶一路”前進歐洲的一個樞紐，全球也衹有中國有能耐投入大筆金錢幫助烏克蘭重建，烏克蘭走向親中不無可能。



許菁芸是俄羅斯莫斯科國際關係學院國際關係學系政治學博士，曾主持多項“科技部”、淡江大學對歐俄計劃，現為政治大學國際事務學院副教授、俄羅斯研究所副教授兼所長，專長為俄羅斯政治與經濟、中俄關係、俄歐關係、國際能源政治與外交、俄羅斯外交。



許菁芸接受中評社訪問表示，特朗普一定會在今年結束俄烏戰爭，甚至在180天內應該就可以結束，從特朗普不是親自與烏克蘭總統澤倫斯基談，而是派美國副總統范斯會面，到美俄高層於沙特阿拉伯會面，都能看到特朗普一直在商討如何結束俄烏戰爭的議題。再加上，特朗普其實很欣賞強人政治的俄羅斯總統普京，因此走上與過去3年不同的新秩序方向，當然這個方向是歐洲國家對俄烏戰爭看法的非主流意見。



許菁芸說，其實國際關係就是一場國家利益間的競爭，而特朗普的商人本性思維，唯一考量就是美國如何才能獲利，所以才看到特朗普開始向烏克蘭追討過去3年的軍援，要求北約會員國負擔GDP 5%以上的軍費支出、要求烏克蘭簽署礦產協議等。



特朗普對於結束俄烏戰爭，會做出何種程度的讓步？



許菁芸指出，其實在2022年9月30日俄羅斯舉辦入俄公投，把烏東地區的頓內茨克、赫爾松、盧甘斯克與札波羅熱載入俄羅斯憲法的領土，俄烏戰爭就已告一段落，即便2023年烏克蘭發起幅度不大的反攻、2024年攻入俄羅斯庫斯克，對整體大局都影響不大，因此要向俄羅斯要回這些佔領的土地，可能性極低，俄羅斯不太可能讓步。