黃建豪：討厭新潮流菊系氛圍起　綠高雄難選

挺韓五虎將之一、貼紙哥黃建豪長期在高雄觀察政治。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月25日電（記者 蔣繼平）積極爭取參選2026高雄市長的民進黨“正國會”“立委”林岱樺涉助理費案遭調查，震撼政壇。挺韓五虎將之一“貼紙哥”黃建豪接受中評社訪問表示，“今日林岱樺、明日陳亭妃”這種耳語殺傷力很大，會形塑高雄只能被新潮流菊系把持，容不下其他派系的印象，會招致更多人反感，若繼續殺到底，討厭新潮流菊系的印象將再被喚起，綠營只會更難選，重蹈2018敗選覆轍。



表態角逐2026民進黨高雄市長初選的綠委有4位，包括林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，加上前“勞動部長”許銘春共5人。但許銘春涉及挪用公款遭調查，已久未露面；林岱樺捲入助理費爭議，上周遭調查。其餘3位菊系綠委據傳會整合以對抗林岱樺。



黃建豪表示，林岱樺做了30多年、8任“立委”，喊出的“政治干預司法，司法干預初選”，甚至還用“黑暗勢力”來隱喻，都是炮打民進黨最高層，這幾句話破壞力很強，因為林岱樺在高雄基層支持度非常高，林岱樺家裡經濟也沒有這方面的問題，看起來是有股勢力狗急跳牆，非得要把林岱樺拉下來不可。透過抹黑或任何方式來削減林岱樺的力量，這是最主要的目的。至於背後影武者是誰，地方傳聞很多，其他初選競爭對手、甚至新潮流菊系都被點名。



黃建豪表示，因為高雄長期被新潮流菊系把持，為了維持地方利益，當然要想辦法要把“正國會”的人排除在外，而且就算派系要分贓，也絕對不會分給“不聽話的人”，這個脈絡越看越清晰，因為湧言會的前綠委趙天麟也爆出外遇陸籍小三，最後無法連任“立委”提前出局，這樣高雄這裡有一種好像只能是由新潮流菊系把持，容不下其他派系進來瓜分地方利益的氛圍。



黃建豪表示，做了30多年“立委”的林岱樺不是那麼聽話的人，而且“正國會”派系的信念，比較像外界常說的以前老民進黨的印象，比較著重在為了地方服務，比較不傾向只為了顧及派系利益或政黨利益，這個與目前民進黨內的大方向是背道而馳的。加上林岱樺也是孤鳥，若林真的選上，其他派系會擔心未來在高雄很難瓜分到利益。

