台怎對付像黑幫老大的特朗普　翁履中有絕招

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月26日電（記者 張嘉文）俄烏戰爭2月24日滿3周年，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京積極協調停戰，將烏克蘭排除在外，關係急凍。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中向中評社表示，從台灣看特朗普介入協調俄烏戰爭的情況，能非常清楚知道，如果未來兩岸很不幸發生戰爭需走到談判這一步，交給特朗普來處理，烏克蘭例子已告訴台灣，不砸大錢，不損失掉一半的“國家”利益，沒有辦法得到特朗普願意幫忙說兩句話。



翁履中認為，1972年時的美國總統尼克森非常反共，但在外界沒人能想像狀況下，他最終前往中國訪問，開啟了不同的美中關係發展，現在的賴清德正遇到這樣的契機，如果賴有這樣的格局和氣度，現在的做法應該是想辦法開始和中國大陸重啟溝通管道，讓美國警覺，如果對台灣予取予求，台灣是有可能轉向和大陸和解，這才是台灣真正的籌碼，這才是真正如特朗普這樣的黑幫老大會怕的大絕招。



翁履中說，但最現實的是，就算特朗普幫忙說兩句話，也不能保證他後續會有售後服務，所以特朗普執政這4年，台灣最好不要遇到必須要靠特朗普幫忙談判兩岸關係的狀況，否則會非常吃虧。所以他很肯定，特朗普絕不是台灣可以依靠的老大。



翁履中也提到，台灣現在就是要和大陸展開自己的溝通管道，讓美國覺得如果對台灣予取予求，台灣是有可能轉向兩岸和解，這樣的台灣才會入特朗普的眼，才會受到重視，對特朗普言聽計從，忠心耿耿，到最後下場可能不會太好。



翁履中是德州大學達拉斯分校政治學博士，現任美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授，兼全球拓展合作計劃召集人，研究範圍為比較政治、政治行為、政治學方法論，及國際政治經濟發展。



翁履中接受中評社訪問，談到俄烏戰爭發展至今，特朗普和普京的停戰談判完全沒有烏克蘭的角色，能給台灣帶來什麼樣的啟示，他說，現在要觀察的是特朗普的兩方面走法，第一是和普京談，另外一方面同時向烏克蘭開出條件，譬如要求烏克蘭50%的稀土礦產作為償還美對烏軍援的代價。



翁履中說，如果烏克蘭真的答應讓出50%的稀土礦產，特朗普會想一個辦法讓烏克蘭在這場戰爭後，至少能守住一些領土，不用割讓這麼多。換句話說，從台灣看特朗普協調俄烏戰爭這例子，能非常清楚知道特朗普未來如果面對台灣問題需要和中國大陸談判，台灣會損失非常大的代價。