楊永明：特朗普想靠關稅返回盛況　不太可能

中國文化大學社會科學院講座教授楊永明。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月26日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普上任後發動關稅戰，中國文化大學社會科學院講座教授楊永明25日在論壇上指出，特朗普想效法100多年前、靠關稅戰讓美國成為強國的已故總統威廉‧麥金利，用保護主義維持世界第一。但現在的國際環境，還有若全球也展開對美國的關稅報復的話，美國能順利回到那樣的盛況嗎，依現況來說不太可能。



香港北威國際集團25日在台北市福華文教會館舉行“《2025川普關稅2.0》 北威論壇”，與談人包括中國文化大學社會科學院講座教授楊永明、台灣大學國際企業系副教授盧信昌、台大財務金融系兼任教授劉憶如、中經院區域發展研究中心主任劉大年。



楊永明表示，特朗普主打的關稅戰被稱為新保護主義，甚至有想占領迦薩、格陵蘭的擴張主義，更強制巴拿馬退出一帶一路的新門羅主義，還有退出國際組織的新孤立、單邊主義，此外就是新的大國外交政策。這些都紮實看到特朗普不是喊口號而已，更都是以遏制中國為特朗普2.0的軸心。川普還將矛頭指向全球，衝擊甚大，經濟股市有所衝擊，更要對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，那勢必也會遭加、墨報復。



楊永明說，其實特朗普都還是以國內取向為主，不想讓美國再承受貿易逆差，中美之間，中國對美國貿易依存度已達到近年最低11.2%，中國連環出手反制美國，雖說反制的量不是特別多、大約美金50億元，但有個重點是中國對於美國的關鍵稀有金屬礦物進行管制，將影響美國能源、軍工產業，中國也針對Google進行反壟斷法等。



他說，特朗普將對加墨課稅，還要對全球鋼鋁、汽車、木材課稅，目前已講要課半導體、藥品25%稅，美台的貿易逆差是美金739億元，特朗普會對貿易逆差的越南、日本、韓國、印度、泰國、台灣都進行對等關稅。只是他認為特朗普對加墨的課稅一定會延期，對汽車、鋼鋁課稅不會延，3月12日應會課下去，不太容易收回。

