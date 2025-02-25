盧信昌：特朗普看似亂無章法關稅戰是組合拳

台灣大學國際企業系副教授盧信昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月25日電（記者 張穎齊））俄烏戰爭滿3周年，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京積極協調停戰。台灣大學國際企業系副教授盧信昌25日在論壇上表示，特朗普要靠國際零星的衝突扶植美國代理人，從晶片、鋼鋁關稅大刀政策，都看得出為軍工產業發展，適度的衝突包括俄烏、也包括台海，但也不能讓戰事漫天失控。



他提到台灣方面，有七大AI伺服器代工廠，包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶、和碩，這些大廠紛紛遷往美國德州，就是因需要工業軍用伺服器，特朗普也還會對鋼鐵的製品、半成品一律課稅，對英國、歐盟課加值消費稅，特朗普會想扶植自己的代理人。



香港北威國際集團25日在台北市福華文教會館舉行“《2025特朗普關稅2.0》 北威論壇”，與談人包括中國文化大學社會科學院講座教授楊永明、台灣大學國際企業系副教授盧信昌、台大財務金融系兼任教授劉憶如、中經院區域發展研究中心主任劉大年。



擁有美國芝加哥大學經濟學博士學位的盧信昌表示，特朗普近期看似是亂無章法、隨口咬人的關稅戰，但在特朗普想法中，就是課外國人的稅，以利強勢美元，試圖將可能的美國潛在通膨，用在對全世界的輸出，因此可看到之前日幣貶值，德國、歐盟等消費都萎縮，所以特朗普是有組合拳，不是亂打，關稅戰只是善於帶動大家關注。



盧信昌形容特朗普2.0“富裕國家權相傾，市場准入絆腳攔；國防預算找盟邦，軍功產業領發展。鋼鐵關稅促投資、油氣IC／AI都要搶；美國偉大再竄起、通膨減債外人扛。”特朗普被說是訛詐，但也要搭配適度的衝突，要全世界發生零星的衝突，以利美國，這與蘇美冷戰並不同，課徵鋼鋁、半導體的稅，是因軍事產業會用到大量半導體、鋼鋁，特朗普關稅戰非無的放矢，很多人說特朗普就是位商人，非也，特朗普唸過軍校，別低估。