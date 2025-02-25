劉大年：特朗普以對等關稅威脅台積電赴美

中經院區域發展研究中心主任劉大年簡報。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月25日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普發動關稅戰，中經院區域發展研究中心主任劉大年25日出席論壇分析，特朗普的做法即是用關稅大刀逼各國承諾讓步，若讓不夠就再喊一次，而其中台灣也是美國貿易逆差的地區，只是美國要對台灣施行對等關稅，台對美的順差主要都是資通產品，台美都已加入相關協定，其實已無施行空間。



香港北威國際集團25日在台北市福華文教會館舉行“《2025特朗普關稅2.0》 北威論壇”，與談人包括中國文化大學社會科學院講座教授楊永明、台灣大學國際企業系副教授盧信昌、台大財務金融系兼任教授劉憶如、中經院區域發展研究中心主任劉大年。



擁有美國康乃爾大學經濟學博士學位的劉大年表示，特朗普上任一個月做了很多事，但其實目前真正實施的關稅衹有針對中國課10%，其他都還在威嚇階段，特朗普當選時說因毒品芬太尼要對藥品課稅等，24日又說真的要對加拿大、墨西哥課25%關稅，其實都要一套組合拳，迫使對象國家做更多承諾讓步，這經驗值得各國參考。然而在這世界上，比如中國就不想理特朗普，更加碼對美國進行5種關鍵礦物的反制管制。



劉大年說，中國反制的籌碼較少，因中國對美國順差較多，所以美國能課的項目也多，只是美國也還沒課到中國的手機、筆電的稅，而從前“總統”拜登時期已對中國課的稅，特朗普不會消除，包括鋼鋁、半導體、電動車等。特朗普是對外加稅、對內減稅，中美貿易戰後，台灣對美國出口大幅上升，占台灣總出口4分之1，美國成台灣第二大出口市場，未來影響也不容忽視。

