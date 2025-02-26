美俄談判排除烏克蘭　劉憶如：台灣要聰明點

前“財政部長”、台大財務金融系兼任教授劉憶如。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月26日電（記者 張穎齊）俄烏戰爭滿3周年，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京積極協調停戰，烏克蘭卻被排除在外，關係急凍。前“財政部長”、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如向中評社表示，台灣應該有足夠智慧，聰明一點就不會像烏克蘭一樣，但無論如何，都還是樂見戰爭要邁向停火，總是好的。



劉憶如25日出席“《2025川普關稅2.0》 北威論壇”後接受中評社訪問。



劉憶如指出，美國特朗普要協調俄烏戰爭停火，當然是好的現象，雖然說俄羅斯有很多關鍵原材料都被美國拿走了，不過要發展經濟，和平一定是前提，凡是有戰爭，都會對經濟不利，只有發戰爭財的人，才會有好處。不管怎麼說，都還是樂於見到戰爭將邁向過去。



劉憶如說，當然現在美烏之間有出現一些情況，很多人看待是否如期停火，都有很多角度，但她認為朝向俄烏停火的方向應是不會變，大家對特朗普的政策，有各種看法，不過總是有股力量，都是希望別再延續戰爭，這是好的。



台灣如何借鏡？劉憶如說，台灣只要聰明一點，就不會被說像烏克蘭，她認為台灣應有足夠的智慧。



劉憶如，出生於台北市，美國芝加哥大學經濟學哲學博士，現任香港北威國際集團董事總經理、美國亞洲協會國際事務委員會委員、上海財經大學兼任教授及南京大學校聘客座教授。曾任“財政部長”、“行政院經建會主委”、親民黨籍“立委”等。