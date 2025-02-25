王惠美延伸彰化八卦山天空步道　全台最長

“八卦山天空步道延伸及民族新村共融公園工程”開工動土典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月25日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天主持“八卦山天空步道延伸及民族新村共融公園工程”開工動土典禮，宣布打造彰化八卦山景區新亮點，完工後八卦山天空步道將是全台最長，且串聯大佛等景點，可望帶動彰化觀光商機，預計配合今年在彰化舉辦的“2025台灣設計展”一同開幕啟用。



彰化縣政府25日辦理“八卦山天空步道延伸及民族新村共融公園工程”動土典禮，國民黨籍彰化縣長王惠美、彰化縣議會副議長許原龍等各級民代等人與會，共同祈求工程順利。



王惠美指出，八卦山大佛風景區是國內外知名的觀光景點，為提升整體觀光效益，縣府規畫辦理八卦山天空步道二期廊帶延伸工程，以完善八卦山整體遊憩動線系統，工程斥資新台幣1億元。另外，民族新村共融公園，編列5千萬元，兩項工程合計1.5億元。



王惠美說，八卦山大佛風景區是彰化的知名景點，更是許多人小時候的記憶，這次天空步道延伸第二期工程，重點是串聯起民族新村共融公園，以及興建中的彰化中興莊，以天空遊戲場與鷹揚八卦瞭望台為核心，打造共融式遊具與休憩場域，將配合“2025台灣設計展”於今年10月完竣啟用，希望藉由公共設施的改造及搭配活動舉辦，讓民眾重新認識彰化獨特的魅力。