卓榮泰自稱最覆議“院長”　吳思瑤都笑出來

吳思瑤質詢“行政院長”卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月25日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”、黨團幹事長吳思瑤下午質詢時，要“行政院長”卓榮泰自評是什麼“院長”？卓則說是最覆議的“院長”。吳思瑤一聽還以為是富裕，後來一聽是覆議也笑了。吳思瑤也說，卓榮泰是最努力的“院長”，卓還半信半疑說，委員是鼓勵？還是？吳則說，是鼓勵、是嘉勉，希望卓“院長”不要放棄溝通。



卓榮泰任期不到一年，已3度向“立法院”提覆議失敗，傳出近日將針對總預算案提覆議，若正式提出，將是卓任內第4次覆議。民眾黨團日前統計指出，自1948年以來，32任“行政院長”、含3任代理，共提出15次覆議，卓榮泰任“院長”不到一年就提3次。



卓榮泰也回應說，溝通協調是政治要做，謝謝韓“院長”與賴清德適時出面。



吳思瑤質詢時也多次點到“立法院長”韓國瑜，提到韓國瑜召集朝野協商總預算案等。吳說，你自嘲提出覆議最多的“院長”，但新會期新期許，韓國瑜“院長”也在。希望新會期是民生優先、充分討論、希望落實委員會主義。最後有賴韓國瑜協商成為真正對話場域，不是過水快轉，這樣不利“立法院”“國會”重建。



卓榮泰說，任內是覆議案最多，其他都幸福美滿。吳思瑤說你面對違“憲法”案最多，你面對錢坑法案最多，幫你是算出來在野黨提出肉桶法案，有33案，“國庫”一年要3兆3千萬起跳。你是史上最難為“院長”，但是她看到最努力溝通的“院長”，各種可能都不放棄努力。



吳思瑤說，從去年和韓國瑜“院長”吃和解飯，之後又去“行政院”玉山廳，第三次是賴清德依照“憲法”第44條院際協商，接著韓國瑜邀集朝野協商。