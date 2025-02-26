林榮欽語中評：兩岸互動益觀光 盼開放陸客

民宿協會全聯會總會長、墾丁亞曼達會館董事長林榮欽。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月26日電（記者 蔣繼平）南台灣度假勝地墾丁近年負面消息頻傳，去年度遊客人數更創41年新低，有3家飯店預計今年上半年停業、撤出，對當地觀光是雪上加霜。全台民宿協會全聯會總會長、墾丁亞曼達會館董事長林榮欽接受中評社訪問指出，墾丁同時也將有兩家新的大型飯店進場，是正向循環。他也期盼開放陸客，兩岸有互動都是好的，對“國旅”也有幫助。



墾丁是南台灣度假勝地，但近年來卻頻傳負面消息，物價太高、住宿費CP值不高，加上疫情解封後網路一直流傳“去墾丁不如去沖繩”，加上觀光逆差嚴重，台灣去年有1684萬人次出境，入境旅客衹有785萬人次，相差達899萬人次，這些因素皆對墾丁觀光造成不小衝擊。



根據墾丁公園管理處統計，墾丁去年遊客人數總計214萬人次，扣除2021年疫情封城的201萬人次，是41年來最低紀錄。甚至2014年還有陸客時，墾丁還曾創下逾837萬人次，高低差距十分明顯。



由於遊客數下跌，墾丁今年1月傳出有3家飯店傳出退場，位於墾丁大街上的全台連鎖的承億文旅預計今年上半年將退出，有28年歷史的墾丁統一度假村預計本月底暫時停業，另有一家中型連鎖旅館因租約到期不續約預計上半年退場。

