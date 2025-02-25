傅崐萁質詢卓榮泰動怒拍桌　韓國瑜當和事佬

傅崐萁(右)向卓榮泰(左)提出質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月25日電（記者 楊騰凱）“行政院長”卓榮泰今日赴“立法院”進行施政報告並備詢，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁質詢時，與卓吵成一團，傅還動怒拍桌。最後是中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜起身打圓場，請官員與“立委”尊重彼此，兩人才結束爭執。



卓榮泰25日率“內閣”官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



傅崐萁質詢時表示，現在美國總統特朗普在全球進行貿易大戰、關稅大戰，台灣的“護國神山”台積電都快被人家搬走了，台積電一年產值高達新台幣1.8兆元，這是保護台灣的“矽盾”，“特朗普大帝啟動經貿大戰，你們還活在台灣大罷免裡面，你們是封建，是權力的傲慢。”



傅崐萁接著問，“我們為台積電做了什麼？”卓榮泰回覆說，所以我早上施政報告的說明，你一句都沒聽進去？傅崐萁表示，你每次說明，我們都沒看到實際做到，所以親自請教你。卓榮泰此時拿出紙本施政報告說，“我把早上的再唸一次給你？”傅崐萁嗆，不要浪費時間又唸1個小時，就簡單告訴大家。



卓榮泰表示，我們有台美經貿工作小組。傅崐萁嗆，你們說吃了美國萊豬就有FTA，就能加入CPTPP，你們講的沒有一件做到，我們就看你們還能騙到什麼時候。卓榮泰說，在議場裡面不該用這種好像看好戲的方式，這是大家要團結一次的時候。



傅崐萁拍桌怒嗆，卓榮泰的態度是，早上施政報告一個小時後，其他“立委”就都不用質詢了嗎？回去看錄影就好了嗎？卓榮泰則對傅崐萁說不必拍桌子。



眼見傅崐萁與卓榮泰僵持不下，最後韓國瑜起身向兩人表示，“立法院”質詢所有委員和官員彼此尊重，請官員不用急著搶答。隨後傅崐萁、卓榮泰才結束爭吵，質詢繼續進行。