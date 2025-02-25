吳春城請辭　民眾黨團：美好一仗一起打過

民眾黨委員吳春城請辭，民眾黨團表示，美好的一仗我們一起打過。（照片：民眾黨團臉書） 中評社台北2月25日電／台灣民眾黨籍不分區“立委”吳春城因為推動壯世代法案遭綠營猛烈攻擊圖利家族企業，吳25日在“立法院”宣布請辭不分區“立委”。對此，民眾黨“立法院”黨團發表聲明表示，雖然不捨，但仍給予尊重及最深切祝福，“美好的一仗我們一起打過”，未來將繼續在不同崗位上，為推動“國家”社會進步而努力。



民眾黨團表示，吳春城進入“立法院”後，致力督促政府嚴肅面對超高齡、少子化人口衝擊、減少年輕世代沈重壓力，提出“壯世代政策與產業發展促進法”希望以正向解方，創造世代共榮，該法案經三黨協商取得共識後，逕付院會三讀通過，立法過程完備，經“總統”公布生效。



民眾黨團提到，經朝野協商取得共識、三讀通過的前瞻性法案，於立法完成後，竟遭到民進黨與其黨團惡意抹黑攻擊，民進黨執政無方，為鬥爭政敵、取得政治紅利，不惜扭曲事實撕裂對手、打擊在野政黨，甚至不惜提案“廢止壯世代法案”，要讓“國家”社會好不容易取得的進程走上退步回頭的老路。



民眾黨團指出，《壯世代政策與產業發展促進法》不應遭汙名化，民眾黨團推動前瞻法案、堅定改革的理念更不容抹滅，對於吳春城決定請辭“立委”以明志，回到民間繼續推廣壯世代，促進跨世代合作、完成人生職志，黨團雖不捨但仍予以尊重並給予最深切的祝福。



最後，民眾黨團說，感謝吳春城加入黨團的一年與黨團成員齊心共濟、承擔黨團幹部之義務與責任，“美好的一仗我們一起打過，未來黨團與吳春城也將繼續在不同崗位，為推動“國家”社會進步而努力，為全體台灣人不分世代所面對的巨變與課題而努力，為所有需要的人推動改革進程，努力不懈，堅持理想，不忘初衷！”