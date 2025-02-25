台澎三號海纜全斷　台官方緊急調度備援

“海巡署”指出，多哥籍“宏泰”貨輪疑似拖斷台澎第3海纜。(照:“海巡署”提供) 中評社台北2月25日電／台“數位發展部”今天接獲中華電信通報，“臺澎三號”海纜發生全斷障礙。該公司並隨即依標準作業程序通報“海洋委員會”“海巡署”，請求該署協助調查斷纜原因。為疏解“臺澎三號”斷纜可能影響，“數發部”即請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，以確保臺灣與澎湖、金門之間通訊不受影響，保持正常運行，並請中華電信協調海纜船納入排程以加速修復“臺澎三號”海纜。



“數發部”說明，通訊暨網際安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，2025年2月25日凌晨3時3分，“臺澎三號”海纜位於臺南北門14.7公里處發生全斷障礙。為維持澎湖、金門地區通訊暢通，且臺灣澎湖、金門之間尚有臺澎二號、澎金三號及臺金二號等海纜互連，“數發部”已指示中華電信緊急調度海纜通訊，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務移轉至其他海纜。



“數發部”進一步指出，與中華電信協調已於2月2日抵達高雄的海纜船，於臺馬三號、臺馬二號海纜維修完畢後，立即進行“臺澎三號”海纜的修復工作。根據中華電信日前回覆，在海象條件允許下，臺馬三號海纜及臺馬二號海纜預計最快分別於2月底及3月底完成修復。



此外，“數發部”已報請“行政院”核定，台灣14條國際海纜及10條離島海纜都已納入關鍵基礎設施（CI）。未來“數發部”將持續秉持“備援再備援”的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。