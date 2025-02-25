陝西歷史博物館珍藏到台灣　唐壁畫台中展出

兩岸合辦的“盛世壁藏－唐代壁畫文化特展三部曲”今天下午在台中東海大學舉辦開幕式，台灣女生體驗漢服之美。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月25日電（記者 方敬為）由中華翰維文化推廣協會、中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會等兩岸機構合辦的“盛世壁藏－唐代壁畫文化特展三部曲”今天下午在台中東海大學舉辦開幕式，展出精選自陝西歷史博物館等珍藏的40多幅精彩壁畫。這是該展覽全台巡迴倒數第三站，民眾把握機會參觀，除了大學生，也有許多校外人士專程到訪，聆聽陝西省歷史博物館人員的專業導覽，展廳內門庭若市，現場還有漢服體驗活動，同樣受到民眾歡迎。



“盛世壁藏－唐代壁畫文化特展”依主題不同分為一至三部曲展出，在台巡迴展覽6年、15場，今年將收官閉幕，倒數第三場於2月21日起至3月22日在東海大學藝中心登場，25日舉辦開幕式，包括東海大學校長張國恩、中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖、陝西省文物保護研究院鑑定研究部主任權敏、陝西省歷史博物館代表、台灣各地藝文界與文化界人士共襄盛舉。



陳春霖表示，盛世壁藏特展在台灣巡迴一路走來，獲得各界熱烈回響，首部曲介紹壁畫中的唐代盛世輝煌；二部曲描繪唐人節慶與日常；三部曲則以“青春年華” 的嶄新視角，呈現壁畫中唐代青春男女的身心活動與生活情趣，在台灣走過6年，今年就要閉幕，很高興這過程中透過文化搭建起兩岸的交流橋樑，也期待藉此讓兩岸能夠進一步相互認識。



盛世壁藏特展三部曲分為“夢想之都、錦瑟年華、歡歌笑語、逐夢青雲、青年力量”等單元，展出精選自陝西歷史博物館等館所珍藏的40多幅精彩壁畫。自長安城的生活空間到少男少女的花樣年華與運動愛好，再追尋他們的成長軌跡與求學歷程， 最後展現當代從事壁畫保護與修復工作的青年男女身影，讓壁畫成為溝通古今青春歲月的跨海大橋，使今人能透過壁畫，穿越時空，遇見青春的唐朝。



由於是展覽巡迴倒數第三場，吸引許多人前來參觀，並聆聽陝西省歷史博物館人員的專業導覽，展覽人氣爆棚，民眾除了可以近距離觀賞《出行儀仗圖》、《舞女圖》等精彩壁畫，還可以比照壁畫中的穿著挑選合適的漢服搭配，體驗唐代男女的日常，觀眾反應相當熱烈。