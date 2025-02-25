彰化縣近萬隻流浪犬！配掛防追矯正棍

彰化縣動物防疫所正試辦流浪犬配掛防追矯正棍措施。（彰化縣動防所提供） 中評社彰化2月25日電／彰化縣目前有9313隻流浪犬，近來屢傳流浪犬追人、追車事件，影響公共安全。彰化縣動物防疫所正試辦流浪犬配掛防追矯正棍措施，當犬隻掛矯正棍後，經過多次跑步受到阻礙，即會慢慢降低追人車頻率。



狗追人意外頻傳，2022年台南市就首創流浪狗項圈加掛“矯正器”，在250隻流浪犬的狗項圈加掛，以這30公分長的鐵管，來阻止狗狗追車追人意外的發生。



彰化縣去年9月有1位女老師騎機車行經芬園鄉縣道139線大彰路時，撞上衝出的流浪犬受傷。相隔一個月，同路段又發生楊姓自行車騎士撞上竄出的流浪犬受傷送醫案件。日前，芳苑鄉一名85歲的獨居阿嬤騎代步車外出，行遭到10幾隻流浪犬群攻摔跤，身上及臉部多處瘀青及腦震盪。



為避免流浪犬追人、追車一再發生，危及公共安全，彰化縣動物防疫所所長董孟治說，動防所正試辦流浪犬配掛防追矯正棍措施，每支矯正棍價格約新台幣200元，當犬隻配掛矯正棍，跑步時，懸掛的管子擺動碰撞前腳，經過多次跑步受到阻礙，慢慢降低追人車頻率，以減少對民眾的威脅。



“農業部”於2017年2月6日日正式推動“零撲殺政策”以來，在收容空間有限的條件下，為控管遊蕩犬貓數量。中國國民黨籍彰化縣張王惠美自2019年上任後，積極推動遊蕩犬貓TNVR(即捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗及回置)工作。截至2024年，共計完成1萬1403隻遊蕩犬貓絕育工作。根據“農業部”2024年度遊蕩犬隻數量調查，彰化縣遊蕩犬數量為9313隻，較2022年度的1萬3352隻，減少4039隻，減少比例為30.25%。



但部分經絕育回置的犬隻仍有追人追車之行為，影響公共安全。因此，彰化縣政府於2025年起試辦遊蕩犬配掛防追矯正棍措施，並委託辦理遊蕩犬貓絕育計劃的承包廠商或愛心餵養人士，為特定犬隻配掛矯正棍。當犬隻跑步時，懸掛的管支擺動碰撞前腳，經過多次跑步受到阻礙，慢慢降低犬隻追人車頻率，以減少其對縣民的威脅。若縣民家中飼養的犬隻有配掛需求，也可向彰化縣動物防疫所申請領取。