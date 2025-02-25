藍委提降美汽車關稅　郭智輝：恐傷本土車廠

卓榮泰（右）與郭智輝（左）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月25日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日質詢“行政院長”卓榮泰與台“經濟部長”郭智輝時，針對政府應對特朗普政府可能採取的貿易制裁措施與貿易戰進行關切，並質疑政府官員對美談判層級過低。郭智輝回應時強調，政府已積極與美方接觸，並對本土產業保護政策進行考量。“行政院長”卓榮泰也強調，政府將持續與美方溝通，尋求對台灣最有利的貿易條件。



此外，王鴻薇也建議政府考慮降低美國汽車進口關稅，以平衡貿易關係。郭智輝則說，降低美國汽車關稅可能影響本土車廠，且若對美開放較低關稅，其他國家也將要求相同待遇。



“行政院長”卓榮泰25日率領各“部會”首長赴“立法院”進行施政報告並備詢。



王鴻薇指出，台灣去年對美國的貿易順差高達740億美元，排名全球第六，已引起美方關切。她強調，泰國、韓國等國家已積極與美國協商，透過增加採購美國產品來緩解貿易壓力。然而，台灣政府派出的“經濟部次長”江文若，未能與美國高層官員進行實質對話，顯示政府應對不足。



卓榮泰回應，政府確實重視台美貿易平衡問題，並已與產業界合作，期望在全球產業供應鏈中維持競爭力。他強調，政府將持續與美方溝通，尋求對台灣最有利的貿易條件。



王鴻薇也質疑，台積電等企業加碼美國投資，甚至傳出台商有意在德州打造“德州竹科”，可能造成台灣產業空洞化。對此，卓榮泰表示，政府尊重企業的全球布局，但會確保台灣產業發展不受影響。

