施國隆：唐高宗武則天墓葬文物首次在台展出

台北藝術大學文化資源學院兼任助理教授施國隆。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月26日電（記者 方敬為）由中華翰維文化推廣協會、中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會合辦的“盛世壁藏－唐代壁畫文化特展三部曲”25日下午在台中東海大學舉辦開幕式。台“文化部”文化資產局前局長施國隆受邀致詞表示，台灣壁畫類文物較少，尤其是墓葬壁畫，這次大陸來台展示的墓葬壁畫相當珍稀，值得細細品味。



“盛世壁藏－唐代壁畫文化特展”依主題不同分為一至三部曲展出，在台巡迴展覽6年、15場，今年將收官閉幕，倒數第三場於2月21日起至3月22日在東海大學藝術中心登場，25日舉辦開幕式，包括東海大學校長張國恩、中華翰維文化推廣協會理事長陳春霖、陝西省文物保護研究院鑑定研究部主任權敏、陝西省歷史博物館代表、台灣各地藝文界與文化界人士共襄盛舉。



“文化部”文化資產局前局長、台北藝術大學文化資源學院兼任助理教授施國隆受邀開幕致詞，他表示，該展覽一至三部曲他參觀過很多次，他也曾到陝西歷史博物館現場參觀唐代壁畫館藏，內容非常豐富，他在台灣文化資產從事保存工作非常多年，以他的視角來看，這些唐代壁畫文物的保存、修復、保護的工作，值得學習。



施國隆指出，以壁畫文物來講，形式大致上有三種，第一種就是寺廟、宮殿裡面的壁畫，這部分台灣很多，大陸更多，這些文物應該也是被保留下來最大宗的區塊。第二種就是石窟壁畫，石窟壁畫在台灣很少見，只有在台灣屏東萬山的“岩雕”類似，它是原住民魯凱族文化，顯示魯凱族生活的符號，但量相當少。

