莊嚴：綠委林岱樺案應是某些人揣摩上意

莊嚴曾是民進黨組織部副主任。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月26日電（記者 方敬為）備戰2026高雄市長選舉的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺20日因助理費案遭檢警南北大搜索、漏夜訊問後以新台幣100萬元交保。黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，林畢竟非“信賴人馬”，背後派系鬥爭的痕跡明顯，但他研判，相關手法爭議性大，很可能是某些人“揣摩上意、求表現”，賴清德未必樂見，所以下個會否是台南市綠委陳亭妃，有待觀察。他猜測可能從陳亭妃胞妹、台南市議員陳怡珍下手，以降低敏感性。



莊嚴認為，高雄、台南因為賴清德用人強勢，民進黨恐怕難以整合完全，綠營地方勢力的裂痕一時半刻難以撫平，此外，高雄市林岱樺脫黨參選的可能性不低，高雄綠營2026選舉有極大風險；台南市後續若又有突發事態劍指陳亭妃，賴系綠委林俊憲就算成功出現，也難贏過知名度較高的藍委謝龍介。



莊嚴，現年60歲，2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年底任期屆滿，高雄市區域綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取市長初選。先前民調排名第一的林岱樺20日傳出涉助理費案遭檢警南北大搜索，林岱樺被帶進“法務部調查局”南部地區機動工作站時，對外面媒體大喊數次“政治干預司法、司法干預初選”，場面相當震撼。



莊嚴表示，林岱樺公然控訴“司法干預初選”，其遭檢調鎖定背後的政治因素已呼之欲出，不過，研判相關舉措未必真的是賴清德出手，因為爭議性太大，加上時間點敏感，很容易弄巧成拙，按照他對賴清德的瞭解，不太會祭出此般手段，很可能是某些人“揣摩上意、求表現”。

