路暢平：西方青年開始愛好中國社群媒體

台灣TAC直播經紀人學院（TikTok Agent College）共同創辦人路暢平。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月26日電（記者 方敬為）中國影音社群媒體“抖音”國際版“TikTok”在美國被要求出售50%的股權給美國買家，TikTok變質，導致許多美國用戶紛紛轉移到中國另一個社交平台“小紅書”。台灣TAC直播經紀人學院共同創辦人路暢平接受中評社訪問表示，這顯示中國在AI及大數據演算法的運用上，相當符合使用者需求，才會導致西方青年對中國社群媒體的黏著度如此之高。



路暢平表示，TikTok已是全球用戶規模最大的社群媒體，之所以大家愛用，就是因為其演算法相當精準，能夠準確推送用戶感興趣的內容，這無論對商業、教育、文化傳播、媒體傳播等都是一大利器，更帶起所謂短影音風潮，讓西方社群媒體爭相追趕，但迄今仍無法超越，而文化思維的穿透力潛移默化，所以變成美國政府的眼中釘，但從西方年輕人從TikTok轉移到小紅書的現象來看，似乎擋不住這股趨勢。



路暢平，亞洲大學休閒與遊憩管理研究所碩士，現任台灣茶文化推廣協會常務理事、平棠忻茶業負責人、台灣TAC直播經紀人學院（TikTok Agent College）共同創辦人、台灣體育運動大學講師、大葉大學茶產業講師等職，曾任台灣蘋果日報記者。



美國政府對TikTok下達禁令，前總統拜登一度要求TikTok需出售給美國買家經營，否則將下架，引發大批用戶“逃難”，雖然特朗普上任後宣布暫緩，並強調不會禁止TikTok，但要求須出售50%的股權給美國買家。

