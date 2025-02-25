美要求台防務天價2.5兆　卓榮泰：確實不可能

卓榮泰（左）與邱泰源（右）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月25日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅智強今日於“立法院”會上質詢“行政院長”卓榮泰時，他以烏克蘭“總統”澤倫斯基的處境為例，指出美方可能對台提出難以承受的要求，若要滿足美國要求台灣將“國防”支出提高至GDP的10%，就是2.5兆新台幣，佔了政府預算的85%，根本不可能嘛！”卓榮泰回應也坦承：“以台灣現在的財政規劃來說，確實不可能。”



“行政院長”卓榮泰25日率領各“部會”首長赴“立法院”進行施政報告並備詢。



羅智強首先拋出“不會讓十代的烏克蘭人買單，你知道這句話誰說的嗎？”這讓卓榮泰一時沒有反應過來，羅智強隨即補充：“這是烏克蘭總統澤倫斯基的悲嘆。”他進一步解釋，這句話是因為美國要求烏克蘭簽署價值高達五千億美元的礦產協議，澤倫斯基認為這筆巨額協議將導致烏克蘭十代人都無法償還，這才發出了這樣的感嘆。



接著，羅智強話鋒一轉，“那你覺得澤倫斯基能拒絕特朗普這個天價協議嗎？”卓榮泰沒有直接回答，而是表示澤倫斯基必須衡量國內戰爭的情況，做出最有利的選擇。羅智強立刻追問：“這不是該不該的問題，我問的是能不能的問題！”卓榮泰仍舊未明確回答，僅說自己無法代替烏克蘭“總統”做決定。



隨後，羅智強將話題轉向台灣，“如果烏克蘭有一個國家司機，那台灣的司機是誰？”卓榮泰回答，“如果這樣形容的話，應該是賴清德帶領大家向前進。”羅智強隨即接話，“對啊，所以現在台灣的司機是清德司機嘛，對不對？”他強調，賴清德接棒蔡英文，成為這輛“台灣列車”的掌舵者，而卓榮泰則是坐在副駕駛座上的人，因此，他進一步問道，“如果特朗普也對台灣開出天價要求，你覺得清德司機該不該接受？”

