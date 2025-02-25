遞補白委　劉書彬：盼促進高等教育競爭力

劉書彬2023年12月接受中評社專訪，提到台灣若要加入更多國際組織，兩岸關係緩和會是助力。（中評社 資料照） 中評社台北2月25日電／台灣民眾黨不分區“立委”吳春城因壯世代爭議宣布請辭，由東吳大學政治系教授劉書彬遞補。劉書彬今天表示，她聽到吳春城辭職很驚訝，她接替任“立委”責任重大，她是政界新鮮人，並期待自己能很快適應“立院”新生活。



劉書彬，德國科隆大學政治學博士，曾任樹德科技大學通識教育學院專任助理教授、高雄第一科技大學通識中心兼任助理教授、東吳大學政治系副教授，台大社科院風險政策研究中心兼任研究員等，研究專長為德國政府與政治、歐洲聯盟、氣候與能源治理、國際關係。台灣民眾黨不分區“立委”候選人排名第9。



劉書彬25日在臉書發文表示，今午很驚訝聽到吳春城公開辭職的消息。很佩服他在短短一年內將其長期關心的壯世代權益，轉換為架構性的制度保障，完成“壯世代政策與產業發展促進法”的立法。他辭職有他諸多的考量，重要的是完成階段性的任務。接替他擔任“立委”，責任重大，主要在教育文化委員會上扮演監督“行政院”轄下“教育部”、“文化部”、故宮博物院、“國科會”等業務，並關注台灣時政，和志同道合的委員們一起來推動有利於“國計民生”的法案。



劉書彬指出，自己出身政治學界，畢業於東吳大學，留學德國後回台，目前在東吳政治系任教，是高教工會的一分子，在學界耕耘多年，希求實際政治行動回饋社會。



劉書彬表示，透過監督“行政院”和立法修法，未來將在“立法院”促進高等教育的競爭力，健全學校退場機制保障師生權益，同時也希望強化高中小學生的基礎學科能力。此外，重視品德教育、遏制毒品、避免校園霸凌等議題，也都將是自己關注的重點。



劉書彬說道，文化影視產業是“國家”軟實力的基礎，如何多元包容與提升競爭力，促進“國內”融和和台灣國際地位提升，期待與各界交流集思廣益促成，她身為政界新鮮人，還要向“立委”前輩觀摩、交流經驗，期待能夠很快適應“國會”新生活，努力並歡喜學習成長。

